Поклонская вступилась за Билли Айлиш

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская вступилась за американскую певицу Билли Айлиш, которую раскритиковали после получения «Грэмми» во всех главных номинациях, а также высказалась о современных российских рэперах.

«Не понимаю, почему все кинулись ругать американскую певицу Билли Айлиш, которая получила «Грэмми» во всех главных номинациях. Молодец! Она живая, настоящая. Говорят, «Bad guy» – грустный и мрачный трек. Прочитала перевод текста песни – ну, так сегодня мыслят подростки. Чего вы от них хотите? Чтобы они «постарели» раньше времени?» – написала Поклонская в своем Telegram.

Она предложила вместо этого послушать треки рэпера FACE «Юморист» или IC3PEAK «Смерти Больше Нет».

«И что? Запретим или расстреляем? Чтобы безысходность не плодили?.. Пусть ребята слушают их – ничего страшного нет. Я вот своей дочке не запрещаю это. И вам не советую быть «диктаторами» с ремнем. У нас умная молодежь, которая сама разберется во всем», – написала Поклонская.

Она призналась, что сама слушает Билли Айлиш и любит ее творчество.

Напомним, американская исполнительница получила «Грэмми» во всех основных номинациях: лучшей песней стала «Bad Guy», она победила в категории «лучший новый исполнитель», ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? стал лучшим альбомом года.