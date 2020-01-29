Эпизод из проекта «Дау» Хржановского включили в конкурсную программу Берлинале

Эпизод из проекта режиссера Ильи Хржановского «Дау», которому в России отказали в прокате, включили в конкурсную программу международного Берлинского кинофестиваля, речь идет о фрагменте «Дау. Наташа», сообщил на пресс-конференции в среду художественный директор смотра Карло Шатриан.

«Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу смотра, а документальный фильм «Дау. Дегенерация» будет показан вне конкурса в программе Berlinale Speсial, сообщает РИА «Новости».

Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Главой жюри станет британский актер Джереми Айронс. Участников конкурсной программы объявили исполнительный директор фестиваля Мариетт Риссенбек и художественный директор Шатриан.

Хржановский работал над масштабным проектом «Дау» о жизни советского физика Льва Ландау более 10 лет. Главную роль в фильме исполнил дирижер Теодор Курентзис. Всего проект состоит из 10 эпизодов.

Первые шесть получили прокатное удостоверение, однако остальным Минкульт отказал в прокате из-за содержания в нем «материалов, пропагандирующих порнографию». Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма. Сообщалось, что он намерен оспорить решение Минкультуры в суде. Экс-министр культуры Владимир Мединский «отреагировал на сообщение об иске в саркастическом ключе».