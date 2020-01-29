Москвичей ожидают облачная погода с небольшими осадками, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в Москве и Подмосковье до 2 градусов тепла, ночью температура в столице опустится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

Местами гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13.00 мск четверга, передает ТАСС.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 10 м/ с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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