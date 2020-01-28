Из Шереметьево госпитализировали ребенка с высокой температурой

В Шереметьево экстренно госпитализировали прибывшего в московский аэропорт ребенка с высокой температурой, сообщают СМИ.

Самолет с несовершеннолетним приземлился в Москве около 16.00 мск, передает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, у пассажира диагностировали повышенную температуру.

Напомним, повышенная температура, слабость и сухой кашель являются симптомами для нового смертельного коронавируса, распространяющегося с территории Китая.

в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек. Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.