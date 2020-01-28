Назван куратор Крыма в правительстве

Куратором Крыма в правительстве станет зампред Марат Хуснуллин, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В программе ничего не изменится, и то, что было Дмитрием Николаевичем заложено. Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

Он отметил, что на текущей неделе поговорил с Хуснуллиным, вскоре состоится встреча, на которой будет уточнен план действий.

В конце января Главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали документ о границах между субъектами.