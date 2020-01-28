Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

Певица Кристина Орбакайте вынуждена перенести свои запланированные вступления из-за перелома лодыжки, о чем сообщила в соцсетях.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу», – написала исполнительница в Instagram.

Ранее певица Мадонна отменила концерты из-за ужасной боли в ноге.