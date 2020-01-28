В Кремле не стали комментировать американскую «сделку века»

Кремль не комментирует так называемую сделку века – план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, – так как пока не знаком с сутью документа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремль пока не комментирует документ, так как не ознакомился с его сутью, передает ТАСС.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, комментируя план по ближневосточному урегулированию, который будет обнародован во вторник, что Израиль и Палестина должны в первую очередь сами сформулировать позицию по американской «сделке века».

Он отметил, что Вашингтон не информировал российскую сторону о каких-либо деталях сделки. Однако, судя по утечкам, речь идет о принципиально новом подходе к решению проблем Палестины и Израиля, который «отличается от всего того, что до сих пор было признано международным сообществом в качестве основы для урегулирования», включая резолюции СБ ООН, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу.

Лавров добавил, что необходимо дождаться реакции и других арабских стран, Лиги арабских государств, учитывая, что «именно ей принадлежит Арабская мирная инициатива, которая одобрена мировым сообществом в качестве неотъемлемой составной части решения проблемы».

«Мне бы очень хотелось, чтобы также провел анализ этой ситуации квартет международных посредников - Россия, США, ООН, Евросоюз, – механизм, который в последние годы просто бездействовал по большому счету и никаким образом не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприемлемые развязки», – указал министр.

Потому, по его мнению, пока не стоит делать «предварительных выводов».

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в СМИ называют «сделкой века».

По словам американского лидера, детали плана будут озвучены во вторник в полдень по местному времени (20.00 мск).

Также сообщалось о намерении Трампа объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.

Иран уже назвал «сделку века» «бредовой», предложив провести «референдум, в ходе которого все палестинцы: мусульмане, евреи и христиане – определят свое будущее».

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна призвал «арабских и мусульманских послов» не участвовать в церемонии объявления Трампом плана ближневосточного урегулирования, назвав «сделку века» заговором.

Политолог-международник Федор Лукьянов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что никто не воспринимает всерьез американскую «сделку века».