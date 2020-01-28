На «Звездочке» в Северодвинске опровергли факт ЧП

Никаких происшествий на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было, заявил официальный представитель завода Евгений Гладышев.

Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Сообщалось о возможном ЧП на подводной лодке или в порту.

«На «Звездочке» радиационный фон в норме, никаких происшествий и ЧП не зафиксировано», – передает РИА «Новости» слова Гладышева.

Пресс-служба администрации города сообщила, что в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.

«Данное повышение находится в пределах нормы», – сообщили в администрации.

По информации специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области, выехавших на место, на момент прибытия уровень радиации был в пределах 0,09-0,14 микрозиверта в час.

Тем временем начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов сообщил журналистам, что изменение радиационного фона произошло из-за технической неисправности датчика.

Как отметили в администрации Северодвинска, датчик на улице Труда зафиксировал небольшое повышение радиации. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта, однако этот показатель находится в так называемой зеленой зоне. На место выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин. Между тем радиационный фон в Северодвинске вернулся в норму.

«Система находится на обслуживании Северного УГМС, сообщение им было направлено, они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалось – техническая неисправность датчика. Впоследствии проверили все датчики. Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час», – сказал Магомедов.

По его словам, неисправным оказался один из восьми датчиков.

Напомним, в августе на полигоне Минобороны в Архангельской области взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты, ЧП произошло под Северодвинском, на 45-м государственном морском испытательном полигоне Военно-морского флота Нёнокса, входящего в состав Беломорской военно-морской базы.