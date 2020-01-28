Поругавшуюся с Помпео из-за Украины журналистку исключили из его пула

Госдепартамент США исключил из пула репортеров, сопровождающих в поездках госсекретаря Майка Помпео, радиоведущую станции NPR Мери Луиз Келли после ее вопроса об Украине, сообщает ассоциация корреспондентов госдепартамента.

В ассоциации сообщили, что исключение журналистки из пула произошло через несколько дней после конфликта Помпео с Келли, передает РИА «Новости».

«Мы уважительно просим госдепартамент пересмотреть это и позволить Мишель путешествовать бортом (госсекретаря) в эту поездку», – отметили в организации.

Журналисты госдепа также отметили, что США отстаивают права СМИ по всему миру, и считают неприемлемым такое отношение к собственным репортерам.

Ранее стало известно, что Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она задала вопрос об Украине.

СМИ сообщали, что после интервью госсекретарь пригласил журналистку для разговора. Он спросил, считает ли она, что американцев волнует Украина.

«Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту», – рассказала Келли.