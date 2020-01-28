Россия собралась проверить военный объект США в Германии

Во вторник российские инспекторы проведут проверку американского военного объекта в Германии, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Проверка пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекция продлится один день, передает РИА «Новости».

В ходе подобных мероприятий проверяются данные, касающиеся военных сил, а также планов развертывания вооружений и техники.

Для российской стороны будет проведен брифинг.

Напомним, Москва отвергла предложение Запада о модернизации Венского документа.