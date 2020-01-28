Суд Киева закрыл уголовное дело против севастопольского политика

Уголовное дело в отношении задержанного на Украине члена Севастопольского регионального политического совета «Единой России» Игоря Кучерявого закрыто, сообщают украинские СМИ.

Дело закрыто в связи с тем, что «истек срок давности для привлечения к ответственности», пишет «Бюро судебной информации».

Сторона обвинения не возражала против закрытия дела, признав, что «прошло более пяти лет», передает ТАСС.