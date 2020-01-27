Песков объяснил ситуацию с решением о помиловании Иссахар

Президент Владимир Путин примет решению относительно прошения израильтянки Наамы Иссахар о помиловании после завершения всех формальностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее в понедельник подмосковная комиссия по помилованию посчитала целесообразным помилование Наамы Иссахар. Перед этим за это высказалась и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В Кремле ранее сообщали, что в отношении Иссахар проводятся юридические процедуры.

В воскресенье она обратилась к Путину с ходатайством о помиловании.

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