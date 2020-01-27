Посол Индии сравнил российскую зиму без снега с кухней без специй

Посол Индии в России Венкатеш Варма заметил, что бесснежная зима в Москве сравнима с индийской кухней без специй.

«Зима в России без снега – как индийская кухня без специй», – сказал посол на праздновании дня республики в Москве, передает РИА «Новости». Он добавил, что очень скучает по снегу и назвал зимнюю Москву одним из самых красивых городов.

«Мы все с нетерпением ждем снега этой зимой. Но как мне кажется, даже без снега (Москва, – прим. ВЗГЛЯД) – самый красивый город», – отметил посол, свою речь он произнес на русском языке.

Ранее японские ученые предсказали России бесснежные зимы в будущем.