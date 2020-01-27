Медведев вывел «закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пошутил о «законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве», имея в виду ушедшего с поста вице-премьера Козака и пришедшего в кабинет министров Чернышенко.

На расширенном заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» Медведев выслушал доклад Дмитрия Чернышенко, пожелал ему успехов и озвучил шуточную аналогию к закону сохранения массы, передает ТАСС.

«Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, второй его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», – пошутил Дмитрий Медведев.

Кроме Чернышенко – а до него Козака, – в правительстве работают Дмитрий Николаевич Патрушев на посту министра сельского хозяйства и Дмитрий Николаевич Кобылкин на посту министра природных ресурсов и экологии.

На прошлой неделе стал известен состав правительства Михаила Мишустина, который сменил Медведева на посту премьера России.

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