«Закладчик» в Махачкале при задержании проглотил пакет с наркотиками и умер

В Махачкале предполагаемый «закладчик» проглотил пакет с наркотиками при виде полицейских, патрулирующих улицу. В результате мужчине стало плохо, и он умер, сообщили в МВД по Дагестану.

26-летний мужчина при виде стражей порядка проглотил сверток, завернутый в полиэтиленовый пакет, в котором находилось неизвестное вещество. Предположительно, пакет разорвался, и большая доза наркотиков попала в организм мужчины. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако мужчина умер до прибытия медиков. Видео задержания опубликовано в Instagram ведомства.

Тело отправлено на экспертизу, также предстоит выяснить, какое вещество было в пакете. Отмечается, что погибший был неоднократно судим за распространение наркотиков.

Ранее в Петербурге были задержаны интернет-наркоторговцы.