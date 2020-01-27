Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Пекине

Власти Пекина заявили о первом зарегистрированном случае смерти человека от нового коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая.

В столице Китая число зараженных увеличилось на восемь человек и составило 80 заболевших, передает ТАСС.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800.

Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.