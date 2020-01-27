В Петербурге спасли свалившегося в реку пенсионера

Из реки Большая Невка в Петербурге в понедельник спасатели достали замерзшего пенсионера, пишут СМИ.

Пожилого мужчину доставали из воды у Гренадерского моста со стороны Ботанического сада, передает «Фонтанка». Упавшего в воду мужчину достали из воды и на катере доставили к набережной, где его уже ждали врачи.

В поисково-спасательной службе пояснили, что пострадавшему оказали первую помощь. Сам мужчина пояснил, что свалился в воду «по глупости».

В Сети в связи с этим случаем вспомнили о том, как в прошлом году из реки Мойки был извлечен историк Олег Соколов, оказавшийся там, как выяснилось позже, при попытке избавиться от частей тела убитой им Анастасии Ещенко.