Утечку о махинациях богатейшей женщины Африки организовал португальский хакер

Ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш взял на себя основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто, сообщает Associated Press.

Он сейчас находится под стражей в Лиссабоне по другому делу. Еще в 2018 году он передал более 715 тыс. документов адвокатской группе по защите информаторов в Африке, в которых содержатся сведения о душ Сантуш, передает «Интерфакс».

Защита Пинто утверждает, что информатором он стал из чувства долга, а не за денежное вознаграждение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о преследовании душ Сантуш, которая является гражданкой России и при этом имеет шансы стать президентом Анголы.

Сама она отвергла обвинения в коррупции.

При этом позже стало известно, что в Португалии был найден мертвым ее личный банкир.