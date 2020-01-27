Актриса Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла сообщения о том, что она якобы попала в больницу с высоким давлением.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Голубкина якобы госпитализирована в Москве с гипертонией, по данным СМИ, актриса находится под наблюдением несколько дней.

«Смешно! Вы будите меня днем, легла после обеда поспать. А тут появилась информация, что я помираю. Я была в больнице ранее, так как у меня нога больная, артроз. Я ездила в Германию, мне должны были сделать операцию, но не стали, отложили до весны. Я вообще сейчас отдыхаю, все со мной хорошо. Не дождетесь!» – заявила актриса РИА «Новости».

Ранее сообщения о своей госпитализации из-за проблем с сердцем опровергла главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.