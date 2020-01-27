Посол разъяснил ситуацию с выплатами компенсации Белоруссии за «грязную» нефть

Россия ждет от Белоруссии подтвержденных документов об ущербе, чтобы выплатить компенсацию за «грязную» нефть из трубопровода «Дружба», заявил российской посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен. В соответствии с представленными россиянам документами и совместного, по сути, экспертного обсуждения будут произведены выплаты», – передает его слова РИА «Новости».

20 января сообщалось, что Белоруссия достигла соглашения с российской стороной о подходах и методике компенсации за «грязную» нефть.

На прошлой неделе компания «Укртранснафта» заявила, что получила от «Транснефти» полную компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Компенсация составила 4,3 млн евро.

Напомним, в апреле 2019 года Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступила в том числе в страны Европы. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне. Страны-получатели нефти запросили у России компенсацию.