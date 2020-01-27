Пациентка едва не погибла во время операции у знаменитого хирурга-самоучки

Пластический хирург-самоучка Емельян Брауде едва не убил свою клиентку во время операции, которую он снимал на камеру, сообщают СМИ.

Во время процедуры девушке стало плохо, у нее сильно опухла шея, после чего она потеряла сознание и начала задыхаться, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Видео из операционной опубликовал сам Брауде, заявив, что вся проблема – в анестетиках. Ролик доступен на сайте телеканала (осторожно, кадры могут шокировать).

Емельян Брауде получил известность в России несколько лет назад. Хирург без образования проводил семинары для дипломированных специалистов и руководил операциями, заявляя, что изобрел собственную пластическую технику.

Телеканал добавляет, что на счету хирурга-самоучки уже десятки изуродованных пациенток, при этом популярность «врача» до сих пор высока.

Ранее британский пластический хирург Джулиан Де Сильва воспользовалась программой и показала, как бы сейчас выглядели голливудские звезды, если бы не прибегали к современным процедурам омолаживания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД