В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В регионе в течение прошедшей недели выпала половина месячной нормы осадков – 10,3 мм при месячной норме в 24 мм, сообщили ТАСС в региональном управлении Гидрометцентра (УГМС).

Локоть сообщил, что за прошлую неделю из Новосибирска было вывезено 116 тыс. кубометров снега.

«Для того чтобы усилить эту работу, был вынужден в пятницу подписать документ – решение о ЧС, что позволило на 30% увеличить количество техники для уборки и вывоза снега», – сказал он, добавив, что в выходные уровень вывоза снега достиг 20 тыс. кубометров в сутки.

По словам мэра, основные риски связаны со сходом снега с крыш домов, на территории города зафиксировано несколько таких случаев.

В ближайшие сутки в Новосибирске ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее россиян предупредили о резком похолодании.

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