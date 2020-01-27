Госдеп призвал Ирак защитить дипобъекты США

Соединенные Штаты призывают Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов, заявил представитель пресс-службы Госдепартамента.

«Мы призываем правительство Ирака выполнять свои обязательства по защите наших дипломатических объектов. (...) Ситуация в плане безопасности остается напряженной, а вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, остаются угрозой. В связи с этим мы сохраняем бдительность», – цитирует представителя Госдепартамента США ТАСС.

По словам американского дипломата, с прошлого «сентября в Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований» на американских военнослужащих и дипломатов.

В воскресенье вечером посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности, на территории посольства США в Багдаде упали три реактивных снаряда, один из них поразил ресторан дипмиссии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал ракетный обстрел посольства США в Багдаде «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям», он также «распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».

Во вторник неподалеку от посольства США в Багдаде разорвались три ракеты. На следующий день после этого премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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