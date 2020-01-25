Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток.

Документ опубликован на сайте российского правительства.

Упрощенный порядок будет действовать для граждан Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, а также Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань) и КНДР.

Также это касается граждан Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

22 января новый кабинет министров на первом заседании 21 января одобрил четыре законопроекта и решил внести их в Госдуму.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД