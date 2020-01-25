Путин поручил Шойгу решить вопрос увековечения памяти партизанки Аракчеевой

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой.

«Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» С.А. Аракчеевой», – сказано в поручении на сайте президента.

Там отмечено, что ответственным назначен Сергей Шойгу, а срок исполнения установлен до 1 февраля.

Напомним, вопрос о присвоении звания Героя России и увековечении памяти разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой президенту задали на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда он пообещал, что даст поручение изучить материалы и архивы.

Ранее Владимир Путин объяснил значение уникальной советской разведчицы Гоар Вартанян.