В субботу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 2 градуса выше ноля. В обед ожидается небольшой дождь. К вечеру температура воздуха опустится до плюс 1 градуса. Ветер прогнозируется западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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