В Пентагоне прокомментировали данные о перестрелке c российскими военными

Американские военнослужащие в Сирии остаются на прежних позициях и проводят контакты с российскими коллегами для предотвращения конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы ясно дали понять другим странам и силам, которые находятся в регионе, где располагаются наши силы. Мы работаем по каналам предотвращения конфликтов, чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания, никаких случайных столкновений. Мы продолжаем это делать», –Хоффман, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у него нет подтверждений того, что между американскими и российскими военными произошла перестрелка в Сирии.

«Могу лишь сказать, что мы находится там же, где находились, и они знают, где мы находимся», – подчеркнул он.

Заместитель командующего операцией против «Исламского государства*» (запрещено в России) Алекс Гринквич подтвердил, что контакты по линии руководителей группировок проходят каждую неделю, а на низших уровнях – почти каждый день. Он уточнил, что такие контакты оговаривают действия воздушных и наземных сил.

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными, но позже эти данные опровергли.