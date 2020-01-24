«Аэрофлот» разрешил пассажирам вернуть билеты в Китай

Пассажиры «Аэрофлота» в связи с новым коронавирусом смогут вернуть билеты в и из Китая, об этом сообщила сама авиакомпания.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)», – сообщается на сайте компании.

Пассажиры, оформившие билеты не позднее 24 января 2020 года на рейсы с кодом SU по этим маршрутам на даты с 24 по 7 февраля, смогут изменить дату вылета по тому же маршруту до 29 февраля, а также оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения.

«Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре», – уточнил перевозчик.

Напомним, Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай, а Ростуризм порекомендовал операторам предлагать вместо КНР более безопасные страны.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.