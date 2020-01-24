Совфед назвал дату рассмотрения закона о введении должности для Медведева

Совет Федерации рассмотрит закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя, на которую был назначен Дмитрий Медведев, 30 января.

Об этом сказано на сайте Совета Федерации.

Ранее введение в Совбезе должности зампредседателя поддержали в Госдуме.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

Позже Медведев объяснил отставку правительства.

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