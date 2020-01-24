Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле

Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не удалось. Контакты были субстантивные только с израильским руководством. Со всеми остальными президент имел возможность, скажем так, поприветствовать друг друга, но не более того», – сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли Путину обсудить какие-то вопросы с Пенсом и Макроном.

Он напомнил, что это был длинный, насыщенный церемониальный день, и само мероприятие не подразумевало возможности какого-то общения. «А потом президенту предстоял еще переезд в Вифлеем для осуществления контактов с палестинским руководством», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Путин рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о своем визите в Дамаск. «Вчера состоялась поездка президента в Израиль. Тема – память о Холокосте, память о наших ветеранах, память о блокаде Санкт-Петербурга. Очень теплую церемонию открытия памятника в Иерусалиме устроила израильская сторона», – рассказал Песков.

Он также сообщил, что возможность проведения встречи лидеров Палестины и Израиля в Москве во время празднования 75-летия Победы не обсуждалась. «Сейчас наши палестинские коллеги и друзья, скажем так, замерли в ожидании публикования очередного этапа так называемой большой сделки по Ближнему Востоку. Об этом они вчера говорили. Они, безусловно, не хотели бы увидеть в этой так называемой большой сделке чего-то, что может навредить ближневосточным делам, поэтому сейчас весьма ответственный момент», – сказал Песков.

Он добавил, что Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса в Москву на празднование 75-летия Победы, и тот подтвердил свою готовность и намерение воспользоваться этим приглашением.

В четверг Путин посетил в Израиль для участия в мероприятиях по случаю дня памяти жертв Холокоста. Он также провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который назвал эту встречу великолепной. Вечером того же дня российский лидер прибыл в Палестинскую автономию, где встретился с президентом частично признанного Государства Палестина, лидером движения ФАТХ Махмудом Аббасом.