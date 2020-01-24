Голикова поручила к 1 июля отладить механизмы для получения россиянами соцпомощи

Все механизмы для получения россиянами положенной социальной помощи должны быть отлажены к 1 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя нового председателя правления ПФР Максима Топилина коллективу фонда.

«Вы знаете, что не так давно мы занялись серьезной работой по анализу информационных систем пенсионного фонда, по возможности оптимизировать эту работу в хорошем смысле этого слова, для того чтобы услуги, предоставляемые пенсионным фондом по всем направлениям, которые он сегодня курирует, были в первую очередь удобны для граждан», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

Вице-премьер не исключила, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры ПФР, его территориальных отделений.

Она также отметила инициативы президента Владимира Путина по работе с гражданами, которые находятся за чертой бедности. По словам Голиковой, здесь важно взаимодействие ПФР с федеральной налоговой службой, с органами социальной защиты населения.

«Уже к 1 июля 2020 года должны быть отлажены все механизмы, которые позволили бы гражданам подавать заявления и беспрепятственно, в короткие сроки получать положенную им социальную помощь», – добавила Голикова.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, значительную часть своего послания Федеральному собранию Путин посвятил социальным вопросам, подчеркнув, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти.