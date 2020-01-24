Голикова поручила к 1 июля отладить механизмы для получения россиянами соцпомощи

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24 января, пятница | Последнее обновление — 12:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сенатор: США в ситуации с Винником поставили Грецию в стойло
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Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
Зачем Путин собирает пять великих держав мира
Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения
Почему украинские министры жалуются на бедность
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм
Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...
И заспорили славяне, кто из них антисемит
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
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На Украине объявили войну книгам и школам
Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
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Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
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