Названы три вероятные причины отмена пуска с Плесецка

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецк отменен в пятницу по трем возможным техническим причинам, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно рассматриваются три возможных причины: сбой в разгонном блоке «Фрегат», сбой в ракете-носителе или сбой в работе наземного стартового комплекса», – сообщил источник ТАСС.

Еще один источник сообщил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецка может быть отложен на неопределенный срок.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк отложен на сутки по техническим причинам.

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