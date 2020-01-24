США отказались выдать Лондону жену американского дипломата

США отклонили запрос МВД Великобритании об экстрадиции жены американского дипломата Энн Сакулас по делу о ДТП, в котором погиб 19-летний британец, заявил представитель семьи погибшего.

Зигер, сообщил, что в четверг министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андреа Лидсом связалась с семьей погибшего юноши, чтобы информировать их о том, что запрос на выдачу гражданки США был отвергнут, передает ТАСС.

В пятницу министр намерена встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию.

Инцидент произошел в конце августа в графстве Нортгемптоншир на выезде с авиабазы Кроутон, которую в материале Sky News называют «американской шпионской базой».

На ее территории расположен центр связи ВВС США. По данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка и сбежала в США.

Напомним, посольство США отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.