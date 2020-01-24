Москвичей ожидают облачная погода, снег, мокрый снег, дождь, гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса тепла, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 737 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

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