Завершено следствие по делу об убийстве в детсаду Нарьян-Мара

Следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара завершены, сообщает СК.

«Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник ООО «ОП «Святогоръ», в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.

По сообщению ведомства, мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». К этому моменту мужчина уже нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада.

Добавляется, что в отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В сообщении отмечается, что уголовное дело будет передано для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Напомним, 15 января СК сообщал, что экспертиза установила, что мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии.