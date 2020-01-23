Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 3–5 градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 7 градусов, передает ТАСС.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 23 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 8 – минус 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.