Лидер фракции «Слуга народа» похвастался «турборежимом» Верховной рады

Возглавляющий фракцию «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что иностранные инвесторы довольны «турборежимом» Верховной рады.

Он рассказал, что прошел инвестиционный совет, где украинские власти «общались с инвесторами, которые завели на Украину уже больше 100 млн долларов каждый, а некоторые уже и по 4 млрд долларов», передает NewsOne.

По словам Арахамии, «настроения очень оптимистичные», «многие высказывали удовлетворение турборежимом парламента».

Как заявил Арахамия, «никто не ожидал, что в короткое время можно провести столько полезных экономических законов».

Напомним, в частности, власти Украины решили снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Бывший украинский премьер-министр, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна попала под внешнее кураторство.

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