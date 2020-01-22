Глава Международной федерации тяжелой атлетики ушел с поста из-за скандала

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян ушел с поста на 90 дней, сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Аян «подал заявление о временном уходе с поста», которое, как понял Агапитов, «стало следствием скандала» из-за фильма-расследования ARD. Аян «взял паузу на 90 дней, чтобы за это время попытаться очистить свое имя».

«Это единственное правильное решение в такой ситуации», – приводит слова Агапитова ТАСС.

По словам Агапитова, Аян «самоустранился на срок 90 дней». Его место займет американка Урсула Папандреа. Агапитов сообщил, что организована «комиссия для расследования», передает РИА «Новости».

Аян отстранен от должности в ожидании внутреннего расследования IWF после заседания исполкома международной федерации, состоявшегося в Дохе.

Напомним, 80-летний Аян стал героем нового документального фильма Хайо Зеппельта на телеканале ARD о допинге и коррупции в спорте.

Именно Зеппельт и ARD в 2014 году представили документальный фильм, в котором было заявлено о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами.

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