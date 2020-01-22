Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства

Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался о степени знаний главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.

Глава государства встретился со студентами в преддверии Дня студента. К Путину обратился девушка, обучающаяся на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Деканом этого факультета является Кудрин, сообщает РИА «Новости».

«А кто у вас декан?», – спросил Путин, студентка назвала Кудрина.



«Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович все понимает, во всех науках. Корифей», – пошутил президент.

Ранее Путин в шутку предложил решать демографические проблемы с помощью улиток.

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