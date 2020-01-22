Директор МВФ поприветствовала украинского премьера в Давосе по-русски

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Давосе поприветствовала украинского премьера Алексея Гончарука по-русски.

«Очень приятно», – обратилась Георгиева по-русски к Гончаруку. «Взаимно», – ответил он на русском, передает РИА «Новости».

После этого Георгиева продолжила беседу с Зеленским на английском языке.

«Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова», – пояснила глава МВФ.

После встречи с Георгиевой Зеленский опубликовал в своем Twitter пост на английском.

«Мы пришли к общему мнению, что на Украине наметился прогресс по программе реформ, а также условились продолжать тесное сотрудничество во имя лучшего будущего украинского народа», – написал он. Также украинский лидер назвал встречу с главой МВФ «очень конструктивной».

В 2019 году СМИ сообщали, что возможный компромисс новых властей Украины с Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может лишить Киев финансов и политической поддержки со стороны Запада.