Путин исключил возможность появления института власти над президентом

Для России не подходит вариант Сингапура, где был сформирован институт наставника, это будет подрывать институт президента, заявил президент России Владимир Путин.

Студентка МГИМО на встрече с Путиным в Сочи спросила его о перспективах после 2024 года. Она также предложила использовать опыт Сингапура, где была должность министра-наставника, которую занимал бывший премьер Ли Куан Ю, передает ТАСС.

«Вы хотите, чтобы я был наставником?», – уточнил Путин.

Он заметил, что такая должность подрывала бы институт президента.

«У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», – заключил президент.

Ранее в среду президент Путин также заявил, что России не нужно экспериментировать с переходом к парламентской республике. Он выразил мнение, что России с ее многоконфессиональностью и большим количеством национальностей нужна «крепкая президентская власть».

Напомним, после послания началась работа над принятием поправок к Конституции. Газета ВЗГЛЯД писала, почему документ принимают в такой короткий срок.