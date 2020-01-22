Президент Вьетнама принял приглашение приехать в Москву на День Победы

Генсек компартии и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Москву для участия в праздновании 75-летия Победы, сообщил посол Вьетнама в России.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Казахстан подтвердил приезд президента страны Касыма-Жомарта Токаева в Москву по случаю 75-летия Победы.