Победитель «Лидеров России»: Каждая лекция Мишустина у нас была событием

В Высшей школе государственного управления каждая лекция нынешнего премьера России Михаила Мишустина была событием, заявил газете ВЗГЛЯД победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, глава Центра компетенций технологического развития ТЭК, созданного при поддержке Минэнерго и Минпромторга, Олег Жданеев.

«Я пересекался с ним в рамках учебы в ВШГУ и по клубу «Эльбрус». Каждая его лекция у нас была событием. Занимаясь технологиями я и сам достаточно в теме, но те вещи, которые он реализовал – не в теории проработал, а внедрил, – вызывали гордость за страну, драйв и желание сделать и в своем направлении еще больше. Удивительный движок, талантливый человек во многих ипостасях – у него фотографическая память, пишет стихи и музыку – и просто приятный собеседник, который открыт для нового и умеет слышать», – сказал Жданеев.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров, который возглавил Михаил Мишустин. До этого он был главой ФНС.

Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты и напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.

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