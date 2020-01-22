ПНС обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нарушении режима прекращения огня и ракетном обстреле аэропорта Митига, сообщил официальный представитель проправительственных сил полковник Мухаммед Кануно.

Он добавил, что отряды ЛНА фельдмаршала Хафтара «атаковали международный аэропорт Митига», были выпущены шесть ракет, чем нарушено соглашение о прекращении огня между ПНС и ЛНА, передает ТАСС.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Хафтара в том, что он якобы надеется решить конфликт в Ливии военным путем.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Сообщалось, что участники конференции согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу прекращения огня, при этом глава ПНС Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром, а тот, в свою очередь, как сообщали источники, отказался подписать соглашение.

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