Путин пообещал сохранить региональные доплаты за классное руководство

В тех регионах, где уже есть региональные доплаты учителям за классное руководство, аналогичные выплаты из федерального бюджета не отменят существующих, заявил президент Владимир Путин.

«Во многих субъектах федерации эти доплаты за классное руководство идут, в том числе, по-моему, и в Липецкой области, там у вас пять или шесть тысяч. Пять, наверное, тем, у кого класс поменьше, шесть – от пятнадцати учеников в классе. То, что я предложил, – дополнительные доплаты из федерального бюджета – сделано для чего, для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 40 тыс., по-моему, 47 тыс., чтобы они все получали эту доплату», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что это делается не во всех субъектах.

«Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены», – сказал Путин.

Ранее в Госдуме заявили, что выплаты учителям за классное руководство могут быть введены после принятия поправок в федеральный бюджет.

Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.