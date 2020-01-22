Путин пообещал помочь проекту липецкой семьи для детей из детдомов

Президент Владимир Путин пообещал, что поддержит проект многодетной семьи Валентины и Сергея Ефановых из Липецкой области, организовавших занятия для детей из детдомов.

Путина попросила поддержать проект одиннадцатиклассница, победитель конкурса социальных проектов «Мой проект – моей стране!» в номинации «Помощь детям» Софья Ефанова. «В своем послании вы уделили должное внимание семье, для меня это было очень важно, интересно и актуально, потому что я сама воспитываюсь в семье, в которой 20 детей», – передает ее слова ТАСС.

Президент поинтересовался у нее именами родителей.

«Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон», – сказал Путин, услышав ответ Ефановой.

Софья пояснила, что ее родители организовали проект для детей из детских домов, которые под руководством Сергея делают деревянные изделия и дарят их детсадам, школам и интернатам.

«Семейный проект существует в основном за счет бюджета нашей семьи. Но с этого года желающих участвовать в нем стало намного больше – и именно детей из детских домов. Но мы, к сожалению, не можем предоставить им возможность участвовать, потому что у нас очень маленькое помещение. Мы хотели бы попросить поддержку, чтобы нам помогли это [помещение] расширить, и чтобы больше детей смогли принять участие в нашем проекте, потому что им это очень интересно», – сказала она.

Путин отметил, что это «замечательный проект».

«Обещаю – обязательно вам помогу», – ответил девочке президента.

Путин также посетил детскую школу искусств в Усмани, где обучаются более 500 детей. Директор ДШИ Анна Щербак рассказала, что в шести филиалах, расположенных в селах Усманского района, учатся 940 детей по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, хоровое пение, хореография, искусство фотографии. Щербак пояснила, что реконструкция школы искусств была проведена за три месяца, и после этого увеличилось число желающих обучаться в учреждении.

Путин посетил классы хореографии, «Искусство фотографии», «Хоровое пение», где проходили занятия. Директор школы во время экскурсии рассказала о вопросах, возникающих у таких учреждений. В том числе она рассказала о необходимости смены музыкального оборудования. Так, школе нужно сменить рояль, заметила она.

Президент отметил, что уже производится российское оборудование для музыкальных школ.

«У меня хорошие связи. Я договорюсь», – сказал Путин с улыбкой, пообещав помочь с приобретением рояля.

Щербак также заметила, что школе нужен автобус на 30 мест для связи с филиалами, после чего к разговору присоединился глава администрации Липецкой области.

«Автобус, позвольте, мы сами решим, а если рояль – на память», – сказал Артамонов.

«Разделяем: вы будете начальником транспортного цеха, а я – по искусству», – пошутил в ответ Путин.

Президент Владимир Путин в среду работает в Липецкой области. Он заявил, что доволен тем, как реализуется его послание Федеральному Собранию в этом регионе.