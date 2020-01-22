Ласицкене оценила шансы спортсменов выступить на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что у легкоатлетов очень мало шансов выступить зимой на международных стартах и Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Думаю, что шансов (выступить зимой на международной арене и на Олимпиаде) очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало», – цитирует РИА «Новости» Ласицкене.

По ее словам, легкоатлетам нет смысла участвовать в споре между ВАДА и РУСАДА в качестве третьих лиц.

«Думаю, что в данном судебном разбирательстве легкоатлетам нет смысла участвовать. Наши права были ущемлены еще четыре года назад, когда нас лишили флага и стали избирательно допускать до международных соревнований. Но с учетом того, что ВФЛА до сих пор не восстановлена, я не думаю, что CAS стал бы слушать мою позицию. Сначала надо восстановить федерацию, а потом уже говорить о нарушении моих прав ВАДА», – сказала Ласицкене журналистам.

Ласицкене также рассматривает вопрос подачи в суд на ВФЛА или на тех людей, кто будет официально признан виновным по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как на общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. Тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям - моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона, это будет многомиллионный иск», – заявила Ласицкене.

AIU 21 ноября выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил и отстранил их от деятельности. Среди попавших под санкции оказался возглавлявший на тот момент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который впоследствии подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения в несоблюдении своих обязательств в качестве члена Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Напомним, 13 декабря сообщалось, что ВФЛА направила ответ на обвинения независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД