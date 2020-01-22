В УФСИН назвали причину смерти подростка в башкирском СИЗО

В больнице башкирского СИЗО подследственный подросток скончался от остановки сердца, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение. Однако 17 января состояние здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Констатирована клиническая смерть больного», – заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

В управлении ФСИН подчеркнули, что подследственного никто не бил, назначена служебная проверка.

«Физическая сила и специальные средства в отношении указанного подсудимого не применялись», – добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что подсудимый во время содержания в следственном изоляторе регулярно проходил медосмотр, а 15 января в ходе осмотра было зафиксировано ухудшение здоровья, его направили в терапевтическое отделение ведомственной больницы.

Ранее следственные органы Башкирии сообщили, что устанавливается причина смерти молодого человека в больнице управления ФСИН в Уфе. Согласно данным источника агентства в правоохранительных органах, подследственный был в СИЗО по делу об угоне машины.

В октябре 2019 года в СИЗО Симферополя скончался один из заключенных, по данным регионального ФСИН, на момент прибытия медиков он находился в бессознательном состоянии.