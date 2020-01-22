Суд удовлетворил первый из исков за заражение ребенка гепатитом С в больнице

Благовещенский городской суд частично удовлетворил один из более чем 20 исков родителей, чьих детей в 2018 году заразили гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

«Суд постановил частично удовлетворить иск – взыскать с Амурской областной детской клинической больницы 400 тыс. морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа. Это первый из более чем 20 исков, которые находятся на рассмотрении в городском суде», – указал Воронин, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал о заражении 26 онкобольных детей гепатитом С, все они лечились в АОДКБ.

Роспотребнадзор начал проверку данного факта и назвал причину заражения детей. Позже одна из матерей рассказала о заражении своего ребенка. Власти региона заявили, что решают данный вопрос, уточняя, что выделили средства из бюджета не только на лечение, но и на профилактику.