Посольство Британии подтвердило получение приглашения на празднование юбилея Победы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, заявил представитель посольства Великобритании.

Представитель посольства сообщил, что «Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны», передает РИА «Новости».

«На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях», – добавил он.

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